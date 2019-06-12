Фракція "Батьківщини" підтримає відставку Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Фракція ВО "Батьківщина" буде голосувати за подання Президента щодо відставки Юрія Луценка з посади Генерального прокурора. Про це повідомив заступник голови фракції ВО "Батькивщина", народний депутат України Сергій Соболєв в коментарі кореспонденту УНН.
"Наша фракція однозначно буде голосувати за відставку Луценка, ми не голосували за його призначення, ми постійно вимагали, щоб на посаді Головного прокурора був і фахівець, і професіонал, і принаймні порядна людина. На жаль, цього так і не сталося, тому ми сподіваємось на те, що ця відставка відбудеться", - зазначив Соболєв.
За його словами, Юрій Луценко не просто не має юридичної освіти і професійно не відповідає займаній посаді, але й є повністю політично заангажований, тож використовує посаду Генпрокурора для вирішення "питань свого кума" – президента Петра Порошенка для розправи з політичними опонентами.
Крім того, на думку фракції "Батьківщина" Луценко "провалив" всі ключові справи по топ-корупціонерах і кримінальних авторитетах.
"Луценко, я впевнений, ще буде відповідати за розвал правоохоронної системи, за торгівлю справами, за те, що прокуратура займалась політичними розправами, а не боротьбою з організованою злочинністю, з корупцією", - підкреслив нардеп.
При цьому він нагадав, що Луценко примусив і нові антикорупційні органи з'ясовувати стосунки між собою замість того, щоб захищати інтереси держави.
Нагадаємо, вчора у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.