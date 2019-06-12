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Фракція "Батьківщини" підтримає відставку Луценка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Фракція ВО "Батьківщина" буде голосувати за подання Президента щодо відставки Юрія Луценка з посади Генерального прокурора. Про це повідомив заступник голови фракції ВО "Батькивщина", народний депутат України Сергій Соболєв в коментарі кореспонденту УНН.

Фракція "Батьківщини" підтримає відставку Луценка

"Наша фракція однозначно буде голосувати за відставку Луценка, ми не голосували за його призначення, ми постійно вимагали, щоб на посаді Головного прокурора був і фахівець, і професіонал, і принаймні порядна людина. На жаль, цього так і не сталося, тому ми сподіваємось на те, що ця відставка відбудеться", - зазначив Соболєв.

За його словами, Юрій Луценко не просто не має юридичної освіти і професійно не відповідає займаній посаді, але й є повністю політично заангажований, тож використовує посаду Генпрокурора для вирішення "питань свого кума" – президента Петра Порошенка для розправи з політичними опонентами.

Крім того, на думку фракції "Батьківщина" Луценко "провалив" всі ключові справи по топ-корупціонерах і кримінальних авторитетах.

"Луценко, я впевнений, ще буде відповідати за розвал правоохоронної системи, за торгівлю справами, за те, що прокуратура займалась політичними розправами, а не боротьбою з організованою злочинністю, з корупцією", - підкреслив нардеп.
При цьому він нагадав, що Луценко примусив і нові антикорупційні органи з'ясовувати стосунки між собою замість того, щоб захищати інтереси держави.

Нагадаємо, вчора у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.

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