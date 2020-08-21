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Форвард збірної України повернувся в "Динамо"

Форвард збірної України повернувся в "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Пресслужба київського "Динамо" повідомила про підписання контракту із нападником збірної України Артемом Кравцем, передає УНН.

Форвард повернувся в столицю України та підписав контракт із “біло-синіми”. Угода розрахована на два роки з опцією продовження.

Попередні два з половиною сезони футболіст провів за турецький “Кайсеріспор” у складі якого забив 21 гол в 63 проведених поєдинках.

Загалом у чемпіонаті України за “Динамо” Кравець у період з 2005 по 2017 роки (з перервами) провів 65 матчів (забив 26 м’ячів), у Кубку України 11 матчів (3 м’ячі), у Суперкубку України 1 матч та в єврокубках 28 матчів (4 м’ячі). Усього — 105 ігор (33 м’ячі). Також гравець встиг захищати кольори німецького “Штутгарту”, та іспанської “Гранади”. За національну збірну України Кравець зіграв 23 матчі, забив 8 м’ячів.

Також додамо, що 31-річний футболіст двічі ставав чемпіоном України (сезони 2008/09 та 2014/2015), володарем Кубка України (2014/2015) та володарем Суперкубка України (2007).

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