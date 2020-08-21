Форвард сборной Украины вернулся в "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Пресс-служба киевского "Динамо" сообщила о подписании контракта с нападающим сборной Украины Артемом Кравцом, передает УНН.
Форвард вернулся в столицу Украины и подписал контракт с “бело-синими”. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления.
Предыдущие два с половиной сезона футболист провел за турецкий “Кайсериспор” в составе которого забил 21 гол в 63 проведенных поединках.
Всего в чемпионате Украины за “Динамо” Кравец в период с 2005 по 2017 годы (с перерывами) провел 65 матчей (забил 26 мячей), в Кубке Украины 11 матчей (3 мяча), в Суперкубке Украины 1 матч и в еврокубках 28 матчей (4 мяча). Всего — 105 игр (33 мяча). Также игрок успел защищать цвета немецкого “Штутгарта”, и испанской “Гранады”. За национальную сборную Украины Кравец сыграл 23 матча, забил 8 мячей.
Также добавим, что 31-летний футболист дважды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09 и 2014/2015), обладателем Кубка Украины (2014/2015) и обладателем Суперкубка Украины (2007).