Форвард Яремчук оформив дубль у переможній грі за "Гент"

Деталі

Яремчук відзначився на 29 хвилині матчу, а на 75 його партнера Де Брюн зробив рахунок непристойним – 6:0. Госпдарі наприкінці баталії двічі відзначилися голами, але Яремчук на 84 хвилині забив заключний м'яч – 7:2.

Примітно, що Безус відіграв 60 хвилин і встиг отримати жовту картку. Натомість Яремчук до двох голів додав ще й результативний пас.

Доповнення

"Гент" здобув місце в "плей-офф 2", де розіграють путівку до Ліги конференцій. Команда українців фінішувала сьомою (49 очок).