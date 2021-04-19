Форвард Яремчук оформив дубль у переможній грі за "Гент"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В останньому турі першої частини чемпіонату Бельгії (34-му турі), "Гент" українців Романа Безуса та Романа Яремчука в гостях завдав нищівної поразки "Зюльте-Варегему", передає УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Яремчук відзначився на 29 хвилині матчу, а на 75 його партнера Де Брюн зробив рахунок непристойним – 6:0. Госпдарі наприкінці баталії двічі відзначилися голами, але Яремчук на 84 хвилині забив заключний м'яч – 7:2.
Примітно, що Безус відіграв 60 хвилин і встиг отримати жовту картку. Натомість Яремчук до двох голів додав ще й результативний пас.
Доповнення
"Гент" здобув місце в "плей-офф 2", де розіграють путівку до Ліги конференцій. Команда українців фінішувала сьомою (49 очок).