Форвард Яремчук оформил дубль в победной игре за "Гент"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В последнем туре первой части чемпионата Бельгии (34-м туре), "Гент" украинца Романа Безуса и Романа Яремчука в гостях нанес поражение "Зюльте-Варегеме", передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Яремчук отличился на 29 минуте матча, а на 75 его партнера де Брюн сделал счет неприличным — 6:0. Хозяева в конце баталии дважды отличились голами, но Яремчук на 84 минуте забил заключительный мяч — 7:2.
Примечательно, что Безус сыграл 60 минут и успел получить желтую карточку. Зато Яремчук к двум голам добавил еще и результативный пас.
Дополнение
“Гент” получил место в “плей-офф 2”, где разыграют путевку в Лигу конференций. Команда украинца финишировала седьмой (49 очков).