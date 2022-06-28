Forbes: на вихідних рф вдарила ракетами по Україні на 200 млн доларів

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Як зазначається, судячи з даних Командування повітряних сил ЗСУ та місцевих адміністрацій, за 25-26 червня рф випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет. Близько 30 ракет були запущені по Житомирській області, ще 20 — по Чернігівській області (атаковано навчальний центр “Десна”), зафіксовані прильоти в Київській, Хмельницькій, Львівській та Дніпропетровській областях, а також Харкові та Миколаєві.

Також від 4 до 6 крилатих ракет Х-101 були випущені по Києву зі стратегічних літаків Ту-95 і Ту-160 . В інших випадках застосовувалися “Точка-У”, Х-22, “Онікс”, “Іскандер” і “Калібр”.

Виходячи з оціночної вартості, Forbes наголошує, що лише за ці два дні росія випустила по Україні ракет на суму від 150 млн до 220 млн доларів.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.