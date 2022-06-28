Forbes: на выходных рф ударила ракетами по Украине на 200 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Как сообщает Forbes, за минувшие выходные российские оккупанты выпустили по Украине ракет на 200 млн долларов, передает УНН.
Детали
Как отмечается, судя по данным Командование воздушных сил ВСУ и местных администраций, за 25-26 июня рф выпустила по Украине от 60 до 80 дальнобойных ракет. Около 30 ракет были запущены по Житомирской области, еще 20 — по Черниговской области (атакован учебный центр “Десна”), зафиксированы прилеты в Киевской, Хмельницкой, Львовской и Днепропетровской областях, а также Харькове и Николаеве.
Также от 4 до 6 крылатых ракет Х-101 были выпущены по Киеву из стратегических самолетов Ту-95 и Ту-160. В других случаях применялись “Точка-У”, Х-22, “Оникс”, “Искандер” и “Калибр”.
Исходя из оценочной стоимости, Forbes отмечает, что только за эти два дня россия выпустила по Украине ракет на сумму от 150 млн до 220 млн долларов.
Напомним
Зеленский заявил, что россия применила против Украины уже почти 2800 разных крылатых ракет.