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Фонд соцстраху виплатив двом сім'ям померлих від COVID-19 медиків по 210 тис. грн

Київ • УНН

 • 14682 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Фонд соціального страхування України профінансував одноразові допомоги у розмірі 210 тис. 200 грн членам родин двох медиків, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФССУ.

“Фонд соціального страхування України профінансував одноразові допомоги у розмірі 210 тисяч 200 гривень членам родин старшої медичної сестри з Чернівецької області та лікаря-анестезіолога з Одещини, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Страхові виплати було перераховано сьогодні, 28 липня, кошти надійдуть на рахунки сімей упродовж декількох банківських днів”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що станом на сьогодні ФССУ профінансував одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тис. 200 грн для шести родин, чиї близькі померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків.

Нагадаємо, Фонд соціального страхування України затвердив форми заяв на отримання одноразової страхової допомоги медичним працівникам, яким буде встановлено інвалідність внаслідок захворювання на COVID-19, а також членам родин, батькам та утриманцям в разі смерті медичного працівника.

Також нагадаємо, Фонд соцстраху продовжує нараховувати суми витрат на медико-соціальні послуги.

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