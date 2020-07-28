Фонд соцстраха выплатил двум семьям умерших от COVID-19 медиков по 210 тыс. грн

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 14591 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100389 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105271 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131586 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109961 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130270 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101882 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102542 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104384 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102037 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Фонд соцстраха выплатил двум семьям умерших от COVID-19 медиков по 210 тыс. грн

Фонд соцстраха выплатил двум семьям умерших от COVID-19 медиков по 210 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 14676 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные пособия в размере 210 тыс. 200 грн членам семей двух медиков, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

"Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные пособия в размере 210 тысяч 200 гривен членам семей старшей медицинской сестры из Черновицкой области и врача-анестезиолога из Одесской области, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Страховые выплаты были перечислены сегодня, 28 июля, средства поступят на счета семей на протяжении нескольких банковских дней", - говорится в сообщении.

Указано, что на сегодня ФССУ профинансировал единовременные пособия по государственному социальному страхованию в размере 210 тыс. 200 грн для шести семей, чьи близкие умерли в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей.

Напомним, Фонд социального страхования Украины утвердил формы заявлений на получение единовременной страховой помощи медицинским работникам, которым будет установлена инвалидность вследствие заболевания COVID-19, а также членам семей, родителям и иждивенцам в случае смерти медицинского работника.

Также напомним, Фонд соцстраха продолжает начислять суммы расходов на медико-социальные услуги.

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