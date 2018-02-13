Фонд гарантування вкладів повернув українцям майже 88 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Станом на 1 лютого 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував українцям 87 млрд 981,8 млн грн (починаючи із 2012 року). Про це йдеться у повідомленні ФГВФО, передає УНН.
“Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набуття чинності Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“ (наприкінці вересня 2012 року, — ред.), у рамках виплати гарантованого відшкодування станом на 1 лютого 2018 року склала 87 млрд 981,8 млн грн”, — повідомили у Фонді.
Також зазначається, що загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 лютого 2018 року складає 15 млрд 235,76 млн грн. Надходження до Фонду від регулярного збору за січень 2018 року склали 845,31 млн грн.
При цьому, станом на 1 лютого 2018 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 83 банки-учасники.
Нагадаємо, за минулий тиждень ФГВФО продав активи 33 банків, що ліквідуються та отримав від реалізації 333,36 млн грн.