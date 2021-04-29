ФХУ відкрила розслідування: "Донбас" не відпустив хокеїстів до лав збірної України

Що відомо

Керівництво ХК "Донбас" надіслало лист до Федерації, у якому зазначило, що гравці донецької команди наразі перебувають у відпустці. Проте хокеїсти команди мали прибути на збір національної збірної України.

Цитата:

"Клуб не зможе вплинути на рішення його хокеїстів узяти участь у навчально-тренувальному процесі національної команди України. Оскільки вони зараз не підпорядковуються клубові. Цим листом керівництво ХК "Донбас" де-факто переклало відповідальність із себе на своїх гравців за неприбуття до лав збірної України", - сказано в повідомленні ФХУ.

Деталі

Наразі представники ФХУ зв’язуються з кожним гравцем окремо для підтвердження його участі в зборах. При цьому президент Федерації хокею України Георгій Зубко вже ініціював створення комісії, яка розгляне питання неявки хокеїстів на навчально-тренувальні збори. Глава Федерації очолить комісію.

Також президент Федерації провів перемовини з Міжнародною федерацією хокею (IIHF), під час яких повідомив організацію про початок внутрішнього розслідування. У IIHF, своєю чергою, заявили, що підтримують рішення Федерації.

Зазначається, що у разі виявлення порушень після внутрішнього розслідування ФХУ до хокейного клубу "Донбас" можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, а саме: заборона команді брати участь у змаганнях, які проводяться під егідою ФХУ, та в Континентальному Кубку.

Що було раніше

Українська хокейна ліга подала в суд на Федерацію хокею України.