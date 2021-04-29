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ФХУ открыла расследование: "Донбасс" не отпустил хоккеистов в сборную Украины

ФХУ открыла расследование: "Донбасс" не отпустил хоккеистов в сборную Украины

Киев  •  УНН

 • 13606 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Федерация хоккея Украины пригрозила дисциплинарными санкциями и открыла внутреннее расследование против ХК "Донбасс" из-за обращения клуба по отношению к сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФХУ.

Что известно

Руководство ХК "Донбасс" направило письмо в Федерацию, в котором отметило, что игроки донецкой команды сейчас находятся в отпуске. Однако хоккеисты команды должны были прибыть на сбор национальной сборной Украины.

Цитата:

"Клуб не сможет повлиять на решение его хоккеистов принять участие в учебно-тренировочном процессе национальной команды Украины. Поскольку они сейчас не подчиняются клубу. Этим письмом руководство ХК "Донбасс" де-факто перевело ответственность с себя на своих игроков из-за неявки в сборную Украины", - говорится в сообщении ФХУ.

Детали

Сейчас представители ФХУ связываются с каждым игроком отдельно для подтверждения его участия в сборе. При этом президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко уже инициировал создание комиссии, которая рассмотрит вопрос неявки хоккеистов на учебно-тренировочные сборы. Глава Федерации возглавит комиссию.

Также президент Федерации провел переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF), во время которых сообщил организации о начале внутреннего расследования. В IIHF, в свою очередь, заявили, что поддерживают решение Федерации.

Отмечается, что в случае выявления нарушений после внутреннего расследования ФХУ к хоккейному клубу "Донбасс" могут быть применены дисциплинарные санкции, а именно: запрет команде участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой ФХУ, и в Континентальном Кубке.

Что было раньше

Украинская хоккейная лига подала в суд на Федерацию хоккея Украины.

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