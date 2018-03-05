ФК “Шахтар” зареєструвався у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Реєстрація юридичної адреси футбольного клубу “Шахтар” у приазовському місті дозволить Маріуполю додатково отримати більше 200 млн гривень щорічно в якості податків. Про це УНН повідомив мер міста Вадим Бойченко.
“Шахтар" був, є і буде футбольнім символом Донбасу. Сьогодні це моральна підтримка сходу України”, — повідомив міський голова Маріуполя.
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За отримані гроші керівництво міста планує будівництво футбольної бази, басейну, школи парусного спорту, а також бази для греблі.