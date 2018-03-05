ФК “Шахтар” зареєструвався у Маріуполі

“Шахтар" був, є і буде футбольнім символом Донбасу. Сьогодні це моральна підтримка сходу України”, — повідомив міський голова Маріуполя.

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За отримані гроші керівництво міста планує будівництво футбольної бази, басейну, школи парусного спорту, а також бази для греблі.