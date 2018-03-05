ФК "Шахтер" зарегистрировался в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Регистрация юридического адреса футбольного клуба "Шахтер" в приазовской городе позволит Мариуполю дополнительно получить более 200 млн гривен ежегодно в качестве налогов. Об этом УНН сообщил мэр города Вадим Бойченко.
"Шахтер" был, есть и будет футбольном символом Донбасса. Сегодня это моральная поддержка востока Украины", - сообщил мэр Мариуполя.
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За полученные деньги руководство города планирует строительство футбольной базы, бассейна, школы парусного спорта, а также базы для гребли.