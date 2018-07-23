ФК "Львів" виграв поєдинок новачків УПЛ

На 27 хвилині гості були близькими аби відкрити рахунок на табло. Волошинович зробив м’яку подачі з лівого флангу на Приймака, який увірвався у штрафну та в один дотик пробив головою. Воротар Сітало з труднощами перевів м’яч у поперечину. Однак вже на наступній хвилині львів’яни домоглися свого. Воронін обвідним ударом зі штрафного направив ігровий снаряд у нижній, ближній кут воріт киян.

На старті другої половини остаточний результат на табло встановив Западня. Півзахисник обробив м’яч у чужій карній зоні та в ефектному стилі відправив його під поперечку воріт Сітало — 0:2.

Склади команд:

“Арсенал-Київ”: Сітало, Насонов (Майданевич, 87), Піріс, Єліч Балта (Ніколіч, 74), Дубінчак, Стрижак, Домбровський, Бушман (К), Семчук (Семенюк, 51), Лола, Баланюк.

ФК “Львів”: Бандура (К), Адамюк, Парамонов, Воронін, Голіков, Западня, Волошинович (Сабіно, 77), Приймак, Каленчук, Аугусто (Мартан, 90+2), Бруно (Жуліо, 65).

Як повідомляв УНН, наставник “Львова” Жілмар Тадея да Сілва обіцяв вивести команду до трійки призерів УПЛ.