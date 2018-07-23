ФК "Львов" выиграл поединок новичков УПЛ

На 27 минуте гости были близки, чтобы открыть счет на табло. Волошинович сделал мягкую подачу с левого фланга на Приймака, который ворвался в штрафную и в одно касание пробил головой. Вратарь Ситало с трудом перевел мяч в перекладину. Однако уже на следующей минуте львовяне добились своего. Воронин обводным ударом со штрафного направил игровой снаряд в нижний, ближний угол ворот киевлян.

На старте второй половины окончательный результат на табло установил Западня. Полузащитник обработал мяч в чужой штрафной и в эффектном стиле отправил его под перекладину ворот Ситало — 0:2.

Составы команд:

“Арсенал-Киев”: Ситало, Насонов (Майданевич, 87), Пирис, Елич Балта (Николич, 74), Дубинчак, Стрижак, Домбровский, Бушман (К), Семчук (Семенюк, 51), Лола, Баланюк.

ФК “Львов”: Бандура (К), Адамюк, Парамонов, Воронин, Голиков, Западня, Волошинович (Сабино, 77), Приймак, Каленчук, Аугусто (Мартан, 90 + 2), Бруно (Жулио, 65).

Как сообщал УНН, наставник “Львова” Жилмар Фаддея да Силва обещал вывести команду в тройку призеров УПЛ.