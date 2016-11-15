ФК "Лос-Анджелес Гелаксі" оголосив про завершення співпраці із С.Джеррардом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Екс-капітан "Ліверпуля" і збірної Англії півзахисник Стівен Джеррард покинув склад ФК "Лос-Анджелес Гелаксі", повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт американського клубу.
"Півзахисник Стівен Джеррард не виступатиме за "Гелаксі" в сезоні-2017. Він залишає клуб після закінчення контракту", - йдеться в повідомленні команди.
Варто відзначити, що 36-річний півзахисник підписав контракт з "Гелаксі"в січні 2015 року.
Нагадаємо, що за півтора року С.Джеррард зіграв за американський клуб 34 матчі, в яких забив 5 м'ячів і зробив 14 гольових передач.
Додамо, що у складі "Ліверпуля" півзахисник вигравав Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА, два Суперкубки Європи, а також два Кубка Англії.