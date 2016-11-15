ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о завершении сотрудничества с С.Джеррардом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Экс-капитан "Ливерпуля" и сборной Англии полузащитник Стивен Джеррард покинул состав ФК "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт американского клуба.
"Полузащитник Стивен Джеррард не будет выступать за" Гэлакси "в сезоне 2017. Он покидает клуб после окончания контракта", - говорится в сообщении команды.
Стоит отметить, что 36-летний полузащитник подписал контракт с "Гэлакси" в январе 2015 года.
Напомним, что за полтора года С.Джеррард сыграл за американский клуб 34 матча, в которых забил 5 мячей и сделал 14 голевых передач.
Добавим, что в составе "Ливерпуля" полузащитник выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, два Суперкубка Европы, а также два Кубка Англии.