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ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о завершении сотрудничества с С.Джеррардом

Киев • УНН

 • 9173 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Экс-капитан "Ливерпуля" и сборной Англии полузащитник Стивен Джеррард покинул состав ФК "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт американского клуба.

"Полузащитник Стивен Джеррард не будет выступать за" Гэлакси "в сезоне 2017. Он покидает клуб после окончания контракта", - говорится в сообщении команды.

Стоит отметить, что 36-летний полузащитник подписал контракт с "Гэлакси" в январе 2015 года.

Напомним, что за полтора года С.Джеррард сыграл за американский клуб 34 матча, в которых забил 5 мячей и сделал 14 голевых передач.

Добавим, что в составе "Ливерпуля" полузащитник выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, два Суперкубка Европы, а также два Кубка Англии.

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