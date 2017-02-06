ФК “Бетіс” заборонив фанатам розгортати банер на підтримку Р.Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. ФК “Бетіс” заборонив фанатам розгортати банер на підтримку гравця збірної України Романа Зозулі під час тренування команди, передає УНН з посиланням на AS.
Як повідомляє видання, під час тренування ФК "Бетіс", деякі фанати намагалися пронести банери на підтримку Р.Зозулі на відкрите тренування.
Отримавши відмову від клубу, фанати влаштували протест, який вдалося залагодити після того, як помічник головного тренера провів розмову з молодиками.
Сам клуб мотивував таке рішення тим, що більше не хоче полеміки навколо українського форварда.
Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди "Райо Вальєкано" через протести ультрас "джмелів" за нібито неонацистські погляди гравця.
Також нагадаємо, 2 лютого, гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою, в якій засудили дії клубу "Райо Вальєкано" і вболівальників цього клубу, в зв'язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.
Як повідомляв УНН, ФФУ готує звернення до ФІФА та КФФІ щодо ситуації з Р.Зозулею.