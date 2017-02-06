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ФК "Бетис" запретил фанатам разворачивать баннер в поддержку Р.Зозули

Киев • УНН

 • 8832 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. ФК "Бетис" запретил фанатам разворачивать баннер в поддержку игрока сборной Украины Романа Зозули во время тренировки команды, передает УНН со ссылкой на AS.

ФК "Бетис" запретил фанатам разворачивать баннер в поддержку Р.Зозули

Как сообщает издание, во время тренировки ФК "Бетис", некоторые фанаты пытались пронести баннеры в поддержку Р.Зозули на открытую тренировку.

Получив отказ от клуба, фанаты устроили протест, который удалось уладить после того, как помощник главного тренера провел разговор с молодыми людьми.

Сам клуб мотивировал такое решение тем, что больше не хочет полемики вокруг украинского форварда.

Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.

Также напомним, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.

Как сообщал УНН, ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ по ситуации с Р.Зозулей.

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