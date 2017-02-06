ФК "Бетис" запретил фанатам разворачивать баннер в поддержку Р.Зозули
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. ФК "Бетис" запретил фанатам разворачивать баннер в поддержку игрока сборной Украины Романа Зозули во время тренировки команды, передает УНН со ссылкой на AS.
Как сообщает издание, во время тренировки ФК "Бетис", некоторые фанаты пытались пронести баннеры в поддержку Р.Зозули на открытую тренировку.
Получив отказ от клуба, фанаты устроили протест, который удалось уладить после того, как помощник главного тренера провел разговор с молодыми людьми.
Сам клуб мотивировал такое решение тем, что больше не хочет полемики вокруг украинского форварда.
Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.
Также напомним, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.
Как сообщал УНН, ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ по ситуации с Р.Зозулей.