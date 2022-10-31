Фінська сторона не підтвердила інформацію про контрабанду зброї з України – МЗС

Деталі

30 жовтня у фінських ЗМІ з’явилася інформація про нібито потрапляння зброї із України в руки криміналітету Фінляндії. Згодом пішли передруки в українських та міжнародних медіа.

На доручення МЗС України українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції для отримання деталей.

"У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України", – повідомив Ніколенко.

Він додав, що посол Фінляндії у Києві також не підтвердив заяви, які поширили фінські ЗМІ.

"Вкид новини про нібито контрабанду зброї із України до Фінляндії – чергова російська дезінформація. росія продовжує докладати зусиль задля дискредитації міжнародної військової допомоги нашій державі. Мета такої російської інформаційної операції – викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають України для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів. Україна підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами в контексті передачі зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання", – зазначив речник МЗС.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ України також спростувало інформацію, яке поширило фінське видання Yle, про канал контрабанди української зброї у Фінляндію.