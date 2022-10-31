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МВС спростувало фейк про контрабанду української зброї у Фінляндію

МВС спростувало фейк про контрабанду української зброї у Фінляндію

Київ • УНН

 • 175628 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України спростувало інформацію, яке поширило фінське видання Yle, про канал контрабанди української зброї у Фінляндію. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram МВС.

Цитата

"Кремлівські пропагандисти охоче провокують створення небезпечних міфів та вигадок про процеси, які відбуваються в Україні. Зокрема, вони користаються плодами праці іноземних журналістів, які послуговуються неперевіреними джерелами, чутками з нетрів інтернету, нелогічними припущеннями, думками афільованих з проросійськими силами експертів. Так відбуваються справжні інформаційні операції путінського режиму аби спаплюжити імідж України передусім в очах партнерів", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, у фінському виданні Yle вийшло інтерв'ю зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном.

Журналіст стверджує, що посадовець розповів про наявність у кримінальної поліції Фінляндії даних щодо ймовірності потрапляння зброї, призначеної для українських військових, до фінських злочинних угруповань. В матеріалі також зазначено, що стрілецька зброя вже у Фінляндії, а також її начебто знаходили й в інших скандинавських країнах.

Працівники МВС повідомили, що звернулися до фінських колег, щоб з'ясувати деталі. Останні заперечили існування доказів вилучення зброї з України на фінській території. Наразі видання Yle готує спростування цієї неправдивої інформації.

Також для перевірки наведених в інтерв’ю фактів МВС України надіслало запит до Фінляндії, Швеції, Данії.

Нагадаємо

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