МВС спростувало фейк про контрабанду української зброї у Фінляндію

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"Кремлівські пропагандисти охоче провокують створення небезпечних міфів та вигадок про процеси, які відбуваються в Україні. Зокрема, вони користаються плодами праці іноземних журналістів, які послуговуються неперевіреними джерелами, чутками з нетрів інтернету, нелогічними припущеннями, думками афільованих з проросійськими силами експертів. Так відбуваються справжні інформаційні операції путінського режиму аби спаплюжити імідж України передусім в очах партнерів", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, у фінському виданні Yle вийшло інтерв'ю зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном.

Журналіст стверджує, що посадовець розповів про наявність у кримінальної поліції Фінляндії даних щодо ймовірності потрапляння зброї, призначеної для українських військових, до фінських злочинних угруповань. В матеріалі також зазначено, що стрілецька зброя вже у Фінляндії, а також її начебто знаходили й в інших скандинавських країнах.

Працівники МВС повідомили, що звернулися до фінських колег, щоб з'ясувати деталі. Останні заперечили існування доказів вилучення зброї з України на фінській території. Наразі видання Yle готує спростування цієї неправдивої інформації.

Також для перевірки наведених в інтерв’ю фактів МВС України надіслало запит до Фінляндії, Швеції, Данії.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони представив список так званих зарубіжних “спікерів та експертів”, які просували наративи кремля.