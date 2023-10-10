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Фінляндія виділила додаткові 92 млн євро на підтримку України та країн, які постраждали від російської агресії

Фінляндія виділила додаткові 92 млн євро на підтримку України та країн, які постраждали від російської агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Уряд Фінляндії виділив додаткові 92 млн євро на підтримку України та інших держав, які постраждали від російської агресії. Про це повідомляє МЗС Фінляндії, пише УНН.

Цитата 

«Це додаткове фінансування свідчить про непохитну підтримку Фінляндією України відповідно до Урядової програми. Ми також підтримуватимемо покращення продовольчої безпеки в країнах, які постраждали від російського вторгнення», – сказав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

Деталі 

Зазначається, кошти для України будуть використані для зміцнення основних державних послуг, ремонту критичної інфраструктури, просування політичних реформ і закладення основи для реконструкції та відновлення держави. Частину підтримки буде використано для допомоги найменш розвиненим країнам, які постраждали від російського вторгнення та інших глобальних криз.

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) Групи Світового банку запустила нову програму фінансування Кризовий фонд на початку цього року, щоб збільшити підтримку Україні та Молдові та іншим країнам, які постраждали від агресії росії проти України.

Фінляндія внесла 92 мільйони євро до Кризового фонду IDA з фондів співпраці в галузі розвитку, якими керує Міністерство закордонних справ.

62 млн євро Фінляндії виділить на програму підтримки відновлення України та Молдови: 12 млн євро з цієї суми буде виділено як грант і 50 млн євро як кредит. Крім того, Фінляндія надасть 30 мільйонів євро кредитів країнам, які постраждали від російської агресії, щоб допомогти їм запобігти поширенню інфекційних захворювань, серед інших заходів.

Доповнення 

В Україні Спеціальна програма відновлення України та Молдови спрямована на вирішення потреб у сферах охорони здоров’я, транспорту, енергетики, сільського господарства, житлового будівництва та соціального забезпечення. Це допоможе покращити доступ до послуг охорони здоров’я, модернізувати медичне обслуговування, підвищити доступність послуг для вирішення гострого дефіциту енергії, відремонтувати життєво важливі мережі доріг і залізниць, житлові будинки та підтримувати сільськогосподарську діяльність. Це також прискорить довгострокові зусилля з підтримки відновлення України та реконструкції критичних секторів. Особливу увагу буде приділено правам жінок, дівчат та людей з інвалідністю.

«Ми повинні забезпечити функціонування критично важливих служб, попри війну», — каже міністр Тавіо.

У Молдові Кризова фінансова програма IDA насамперед допоможе покрити витрати на біженців з України і фінансуватиме програми розвитку та готовності до криз, що підтримує економічне та соціальне відновлення Молдови.

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