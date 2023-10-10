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Финляндия выделила дополнительные 92 млн евро на поддержку Украины и стран, пострадавших от российской агрессии

Финляндия выделила дополнительные 92 млн евро на поддержку Украины и стран, пострадавших от российской агрессии

Киев • УНН

 • 463384 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Правительство Финляндии выделило дополнительные 92 миллиона евро на поддержку Украины и других государств, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщает МИД Финляндии, пишет УНН.

Цитата 

«Это дополнительное финансирование свидетельствует о непоколебимой поддержке Финляндией Украины в соответствии с правительственной программой. Мы также будем поддерживать улучшение продовольственной безопасности в странах, пострадавших от российского вторжения», – сказал министр внешней торговли и развития вилле Тавио.

Детали 

Отмечается, средства для Украины будут использованы для укрепления основных государственных услуг, ремонта критической инфраструктуры, продвижения политических реформ и заложения основы для реконструкции и восстановления государства. Часть поддержки будет использована для помощи наименее развитым странам, пострадавшим от российского вторжения и других глобальных кризисов.

Международная ассоциация развития (МАР) Группы Всемирного банка запустила новую программу финансирования кризисный фонд в начале этого года, чтобы увеличить поддержку Украине и Молдове и другим странам, пострадавшим от агрессии России против Украины.

Финляндия внесла 92 миллиона евро в кризисный фонд IDA из фондов сотрудничества в области развития, находящихся в ведении Министерства иностранных дел.

62 млн евро Финляндии выделит на программу поддержки восстановления Украины и Молдовы: 12 млн евро из этой суммы будет выделено как грант и 50 млн евро как кредит. Кроме того, Финляндия предоставит 30 миллионов евро кредитов странам, пострадавшим от российской агрессии, чтобы помочь им предотвратить распространение инфекционных заболеваний, среди других мер.

Дополнение 

В Украине специальная программа восстановления Украины и Молдовы направлена на решение потребностей в сферах здравоохранения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, жилищного строительства и социального обеспечения. Это поможет улучшить доступ к услугам здравоохранения’я, модернизировать медицинское обслуживание, повысить доступность услуг для решения острой нехватки энергии, отремонтировать жизненно важные сети дорог и железных дорог, жилые дома и поддерживать сельскохозяйственную деятельность. Это также ускорит долгосрочные усилия по поддержке восстановления Украины и реконструкции критических секторов. Особое внимание будет уделено правам женщин, девушек и людей с инвалидностью.

«Мы должны обеспечить функционирование критически важных служб, несмотря на войну», — говорит министр Тавио.

В Молдове кризисная финансовая программа IDA в первую очередь поможет покрыть расходы на беженцев из Украины и будет финансировать программы развития и готовности к кризисам, поддерживающие экономическое и социальное восстановление Молдовы.

Напомним

Финляндия готовит очередной пакет военной помощи Украине на сумму 2 млрд евро.

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