Фінал відбору на Євробачення-2018: презентація пісні та скандальні заяви
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У фіналі Національного відбору на Євробачення-2018 співачка Джамала презентувала нову пісню "Крила", передає УНН.
Окрім презентації пісні фінал Євробачення запам'ятається українцям двома скандальними заявами. Першу зробив суддя Андрій Данилко, який вирішив перевірити чи дійсно співачка Tayanna співає вживу.
Цей випад вилився у сварку із адміністратором виконавиці у прямому ефірі.
Другу ж заяву зробила Джамала, яка повідомила, що отримувала погрози від фанів Melovin. Учасник відбору перепросив за своїх фанів, а також закликав їх ставитись із повагою до усіх виконавців.
Нагадаємо, 24 лютого Україна обрала свого представника на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2018”.
У фіналі змагалися VILNA, The Erised, LAUD, Tayanna, Melovin i гурт Kadnay.
Від журі бали розподілилися таким чином: 1 бал — VILNA, 2 бали — The Erised, 3 бали — гурт Kadnay, 4 бали — LAUD, 5 балів — Melovin, найвищі 6 балів — Tayanna.
Бали ж телеглядачів були такими: 1 бал — The Erised, 2 бали — LAUD, 3 бали — VILNA, 4 бали — Tayanna, 5 балів — гурт Kadnay, 6 балів — Melovin.
Загалом у телеголосуванні взяли участь 179 тисяч глядачів.
Таким чином перемогу у відборі здобув разом з правом представляти Україну у Португалії — Melovin.