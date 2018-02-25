Финал отбора на Евровидение-2018: презентация песни и скандальные заявления
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В финале Национального отбора на Евровидение-2018 певица Джамала презентовала новую песню "Крылья", передает УНН.
Кроме презентации песни финал Евровидения запомнится украинцам двумя скандальными заявлениями. Первое сделал судья Андрей Данилко, решивший проверить действительно ли певица Tayanna поет вживую.
Этот выпад вылился в ссору с администратором исполнительницы в прямом эфире.
Второе же заявление сделала Джамала, которая сообщила, что получала угрозы от фанатов Melovin. Участник отбора извинился за своих фанов, а также призвал их относиться с уважением ко всем исполнителям.
Напомним, 24 февраля Украина выбрала своего представителя на международный песенный конкурс "Евровидение-2018".
В финале соревновались VILNA, The Erised, LAUD, Tayanna, Melovin i группа Kadnay.
От жюри баллы распределились следующим образом: 1 балл - VILNA, 2 балла - The Erised, 3 балла - группа Kadnay, 4 балла - LAUD, 5 баллов - Melovin, самые высокие 6 баллов - Tayanna.
Баллы же телезрителей были такими: 1 балл - The Erised, 2 балла - LAUD, 3 балла - VILNA, 4 балла - Tayanna, 5 баллов - группа Kadnay, 6 баллов - Melovin.
Всего в телеголосовании приняли участие 179 000 зрителей.
Таким образом победу в отборе, а также право представлять Украину в Португалии получил Melovin.