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Фігуранта "справи Сенцова" відвідав український консул

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Засудженого в Росії за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Росією Криму викладача історії Олексія Чирнія відвідав український консул. Про це повідомив генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Фігуранта "справи Сенцова" відвідав український консул

Як пише видання, чотири місяці українські дипломати не могли потрапити до Олексія Чирнія у виправній колонії № 15 у Батайську Ростовської області. У кінці серпня цього року російська сторона заявила генконсульству України в Ростові-на-Дону, що Чирній — громадянин Росії і в зв’язку з цим “немає підстав для допуску до нього українських консулів”.

"Генконсул 26 листопада передав Олексію Чирнію ліки для серцево-судинної системи, оскільки він останнім часом став відчувати болі в серці. Українцю привезли чергову партію конвертів і марок для листування на суму близько двох тисяч гривень. Незабаром генконсульство планує перерахувати в’язневі матеріальну допомогу на його рахунок у виправній колонії № 15", - йдеться у повідомленні.

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ЗМІ відзначає, що умови перебування в колонії Батайська Олексій Чирній називає задовільними у порівнянні зі своїм перебуванням в низці інших пенітенціарних закладів Росії. За словами генконсула Тараса Малишевського, йому вдалося проговорити з Олексієм Чирнієм близько півтори години.

“Він відрізняється від усього оточення, навіть ця тюремна стандартна зелена фуфайка не робить його одним з них. Спілкування з Олексієм очі в очі більше відповідає неспішній розмові за кавою де-небудь в тінистому парку, з ним екстраполюєшся кудись поза антураж кімнати для побачень колонії суворого режиму. Сподіваюся, що в книгах (список його замовлень чималенький!), він знаходить розраду і може врятувати себе від тюремної дійсності”, — розповів Тарас Малишевський.

Нагадаємо, кримчанина Олексія Чирнія затримали навесні 2014-го року російські силовики і судили за обвинуваченнями в організації терактів на півострові разом із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим та активістом Олександром Кольченком. Чирній уклав угоду зі слідством і дав свідчення у цій справі, його засудили до семи років позбавлення волі.

Додамо, що Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.

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