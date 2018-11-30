Медики приховують від Сенцова інформацію про стан здоров’я - адвокат

“З приводу медиків — ситуація складна. Медики до кінця Олегу не говорять, що з його станом, скільки він ще пробуде в медичній частині колонії. У загін він досі не повернувся. Сенцов досі перебуває в окремій палаті медчастини і проходить реабілітацію після голодування. Його один раз возили в лікарню: проводили зовнішній огляд, оглядали внутрішні органи за допомогою спеціальної медичної апаратури — здійснювали так зване інструментальне обстеження. Встановили, що у нього є органічні зміни в області серця, нирок і печінки”, — сказав Дінзе.

За словами адвоката, реабілітація Сенцова включає в себе певний харчування, медичне відстеження, прийняття певних медичних процедур і ліків.

“Які конкретно (ліки — ред.) — йому не говорять, просто дають таблетки. Радять поменше рухатися, йому рекомендовано постільний режим”, — розповів Дінзе.

Він також зазначив, що Сенцов слідкує за новинами.

“Раніше у нього працював тільки „Перший канал“. Зараз зробили антену, тому він нормально відстежує ситуацію. Єдине, коли я до нього приїхав, йому кілька тижнів вже не приходила „Новая газета“. Один номер „Новой газеты“, наприклад, 111-й, від нього взагалі приховували. Чомусь вони його за ніс водили: так-так, принесемо, у результаті нічого не приносили”, — сказав Дінзе.

Нагадаємо, раніше у Facebook Дінзе повідомив, що Сенцов відновлюється, але голодування не пройшло безслідно.

Офіційно Олег Сенцов завершив голодування 6 жовтня. Сам українець повідомив, що до нього застосовують примусове харчування, а його думка при цьому не враховується.