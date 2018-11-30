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Медики скрывают от Сенцова информацию о состоянии здоровья - адвокат

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские медики до конца не говорят осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцов, что с его состоянием здоровья и сколько он еще будет в медицинской части колонии. Об этом в интервью русской службе Радио Свобода, заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает УНН.

"По поводу медиков - ситуация сложная. Медики до конца Олегу не говорят, что с его состоянием, сколько он еще пробудет в медицинской части колонии. В отряд он до сих пор не вернулся. Сенцов до сих пор находится в отдельной палате медчасти и проходит реабилитацию после голодания. Его один раз возили в больницу: проводили внешний осмотр, осматривали внутренние органы с помощью специальной медицинской аппаратуры - осуществляли так называемое инструментальное обследование. Установили, что у него есть органические изменения в области сердца, почек и печени", - сказал Динзе.

По словам адвоката, реабилитация Сенцова включает в себя определенный питание, медицинское обследование, принятие определенных медицинских процедур и лекарств.

"Какие конкретно (лекарства - ред.) - ему не говорят, просто дают таблетки. Советуют поменьше двигаться, ему рекомендуется постельный режим", - рассказал Динзе.

Он также отметил, что Сенцов следит за новостями.

"Раньше у него работал только "Первый канал". Сейчас сделали антенну, поэтому он нормально отслеживает ситуацию. Единственное, когда я к нему приехал, ему несколько недель уже не приходила "Новая газета". Один номер "Новой газеты", например, 111-й, от него вообще скрывали. Почему-то они его за нос водили: да-да, принесем, в результате ничего не приносили", - сказал Динзе.

Напомним, ранее в Facebook Динзе сообщил, что Сенцов восстанавливается, но голодание не прошло бесследно.

Официально Олег Сенцов завершил голодовку 6 октября. Сам украинец сообщил, что к нему применяют принудительное питание, а его мнение при этом не учитывается.

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