Консули зустрічаються із пораненими українськими моряками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Наразі українські консули зустрічаються із пораненими моряками, які були затримані Росією і перевезені в лікарню СІЗО "Матроская тишина". Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін журналістам в Мілані, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні зранку узгодили графік консульських відвідувань. Саме зараз наші консули зустрічаються з пораненими хлопцями, трьома. І потім кожен день будуть зустрічі. Таким чином, що до суботи подивитися, в якому вони стані", - зазначив міністр.
Нагадаємо, 5 грудня голова МЗС України Павло Клімкін повідомив, що через 10 днів після захоплення українських кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ українським консулам.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.