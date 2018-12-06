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Консулы встречаются с ранеными украинскими моряками

Киев • УНН

 • 15476 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сейчас украинские консулы встречаются с ранеными моряками, которые были задержаны Россией и перевезены в больницу СИЗО "Матроская тишина". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в Милане, передает корреспондент УНН.

Консулы встречаются с ранеными украинскими моряками

"Мы сегодня утром согласовали график консульских посещений. Именно сейчас наши консулы встречаются с ранеными ребятами, тремя. И потом каждый день будут встречи. Таким образом, что к субботе посмотреть, в каком они состоянии", - отметил министр.

Напомним, 5 декабря глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что через 10 дней после захвата украинских кораблей МИД РФ таки сообщило официально, что моряки в Москве и пообещало предоставить к ним доступ украинским консулам .

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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