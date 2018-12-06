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Фигуранта "дела Сенцова" посетил украинский консул

Киев • УНН

 • 8975 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Осужденного в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированом Россией Крыму преподавателя истории Алексея Чирния посетил украинский консул. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Фигуранта "дела Сенцова" посетил украинский консул

Как пишет издание, четыре месяца украинские дипломаты не могли попасть к Алексею Чирнию в исправительной колонии № 15 в Батайске Ростовской области. В конце августа этого года российская сторона заявила генконсульству Украины в Ростове-на-Дону, что Чирний - гражданин России и в связи с этим "нет оснований для допуска к нему украинских консулов".

"Генконсул 26 ноября передал Алексею Чирнию лекарства для сердечно-сосудистой системы, поскольку он в последнее время стал испытывать боли в сердце. Украинцу привезли очередную партию конвертов и марок для переписки на сумму около двух тысяч гривен. Вскоре генконсульство планирует перечислить узнику материальную помощь на его счет в исправительной колонии № 15", - говорится в сообщении.

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СМИ отмечает, что условия пребывания в колонии Батайска Алексей Чирний называет удовлетворительными по сравнению со своим пребыванием в ряде других пенитенциарных заведений России. По словам генконсула Тараса Малышевского, ему удалось проговорить с Алексеем Чирнием около полутора часов.

"Он отличается от всех окружающих, даже эта тюремная стандартная зеленая фуфайка не делает его одним из них. Общение с Алексеем глаза в глаза больше соответствует неспешной беседе за чашкой кофе где-нибудь в тенистом парке, с ним переносишься куда-то вне антуража комнаты для свиданий колонии строгого режима. Надеюсь, что в книгах (список его заказов немалый!), он находит утешение и может спасти себя от тюремной действительности", - рассказал Тарас Малышевский.

Напомним, крымчанина Алексея Чирния задержали весной 2014-го года российские силовики и судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и активистом Александром Кольченко. Чирний заключил сделку со следствием и дал показания по этому делу, его приговорили к семи годам лишения свободы.

Добавим, что Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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