ФІФА зазнала 369 мільйонів доларів збитку за підсумками попереднього року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала новий річний звіт про свою фінансову діяльність, повідомляє УНН з посиланням на сайт структури.
За підсумками фінансової відомості позитивний грошовий потік ФІФА у 2016 році склав 149 мільйонів доларів. Виручка впала з 544 млн. дол. (у 2015 році) до 502 млн. дол. (у 2016 році). Збитки ж організації склали 369 мільйонів доларів.
“Само собою зрозуміло, що застійна торгівля в поєднанні з розслідуваннями, пов’язаними з попередніми чиновниками ФІФА, вплинули на рівень загального доходу організації”, — йдеться в звіті ФІФА.
Варто відзначити, що за прогнозами ФІФА до кінця чотирирічного циклу, що завершується чемпіонатом світу 2018 року, організація має отримати дохід в розмірі 5,65 мільярдів доларів.
Додамо також, по закінченню Мундіалю-2018 організація має отримати загальний дохід в розмірі 100 млн дол.