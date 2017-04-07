ФИФА получила 369 000 000 долларов убытка по итогам предыдущего года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый годовой отчет о своей финансовой деятельности, сообщает УНН со ссылкой на сайт структуры.
По итогам финансового сведения положительный денежный поток ФИФА в 2016 году составил 149 000 000 долларов. Выручка упала с 544 млн. Долл. (В 2015 году) до 502 млн. Долл. (В 2016 году). Убытки же организации составили 369 000 000 долларов.
“Само собой разумеется, что застойная торговля в сочетании с расследованиями, связанными с предыдущими чиновниками ФИФА, повлияли на уровень общего дохода организации”, — говорится в отчете ФИФА.
Стоит отметить, что по прогнозам ФИФА до конца четырехлетнего цикла, который заканчивается чемпионатом мира 2018 года, организация должна получить доход в размере 5,65 миллиардов долларов.
Добавим также, по окончании Мундиаля-2018 организация должна получить общий доход в размере 100 млн долл.