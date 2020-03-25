ФІФА та УЄФА можуть об'єднати сезони через пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. ФІФА та УЄФА можуть об’єднати проведення кампаній 2019-20 та 2020-21 років в один сезон, повідомляє УНН з посиланням на “Marca”.
Незважаючи на спроби скласти плани і календарі, пандемія коронавірусу змушує вищих керівників світового футболу не відвертатися від того, що відбувається і розмірковувати над сценаріями всіх видів.
Один із сценаріїв полягає в тому, що кінцівка сезону 2019-20 років продовжиться після проблем із вірусом, коли це стане можливо, а сезон 2020-21 розпочнеться одразу за ним — у режимі нон-стоп.
Варто відзначити, що ФІФА створила три комітети для вивчення графіка, контрактів і трансферів, а також для оцінки економічних наслідків. Перший висновок, який незабаром буде переданий федераціям і клубам, полягає в тому, що останні не можуть втримувати співробітників, які монополізують 75 або 80 відсотків бюджету заробітної плати . Їм доведеться переосмислити ситуацію, тому що деякі клуби перевищили ліміт (про це натякала “Барселона”), а інші зроблять це найближчим часом.
Як повідомляв УНН, УЄФА переніс Євро-2020 на літо 2021 року і переніс фінали нинішнього сезону Ліги чемпіонів та Ліги Європи.