УЄФА відклав проведення фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. УЄФА офіційно прийняв рішення відкласти фінали єврокубкових турнірів, які були заплановані на травень 2020 року, передає УНН з посиланням на сайт Союзу.
Рішення відкласти фінальні матчі викликано вірусом COVID-19 в Європі. Таким чином фінал Ліги чемпіонів в Стамбулі не пройде 30-го травня, фінал Ліги Європи був призначений на 27 травня, але дата зміниться. Крім того, перенесено фінал Ліги чемпіонів серед жінок, який мав пройти 24 травня.
Зазначимо, що рішення про нові дати зазначених матчів поки не прийнято. Робоча група, створена на минулому тижні в результаті телефонної конференції за участю зацікавлених сторін європейського футболу під головуванням президента УЄФА Александера Чеферін, проаналізує наявні варіанти. Наразі група вже приступила до розгляду календаря.
Варто додати, що інформація про нові терміни проведення єврокубкових фіналів з’явиться пізніше.