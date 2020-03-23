УЕФА отложил проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. УЕФА официально принял решение отложить финалы еврокубковых турниров, которые были запланированы на май 2020 года, передает УНН со ссылкой на сайт Союза.
Решение отложить финальные матчи вызвано вирусом COVID-19 в Европе. Таким образом финал Лиги чемпионов в Стамбуле не пройдет 30 мая, финал Лиги Европы был назначен на 27 мая, но дата изменится. Кроме того, перенесен финал Лиги чемпионов среди женщин, который должен был пройти 24 мая.
Отметим, что решение о новых датах указанных матчей пока не принято. Рабочая группа, созданная на прошлой неделе в результате телефонной конференции с участием заинтересованных сторон европейского футбола под председательством президента УЕФА Александера Чеферин, проанализирует имеющиеся варианты. Сейчас группа уже приступила к рассмотрению календаря.
Стоит добавить, что информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже.