ФИФА и УЕФА могут объединить сезоны из-за пандемии коронавируса

Несмотря на попытки составить планы и календари, пандемия коронавируса заставляет высших руководителей мирового футбола не отворачиваться от происходящего и размышлять над сценариями всех видов.

Один из сценариев состоит в том, что концовка сезона 2019-20 годов продолжится после проблем с вирусом, когда это станет возможно, а сезон 2020-21 начнется сразу за ним — в режиме нон-стоп.

Стоит отметить, что ФИФА создала три комитета для изучения графика, контрактов и трансферов, а также для оценки экономических последствий. Первый вывод, который вскоре будет передан федерациям и клубам, заключается в том, что последние не могут удерживать сотрудников, которые монополизируют 75 или 80 процентов бюджета заработной платы. Им придется переосмыслить ситуацию, так как некоторые клубы превысили лимит (об этом намекала “Барселона”), а другие сделают это в ближайшее время.

Как сообщал УНН, УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 и перенес финала нынешнего сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы.