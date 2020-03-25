ФИФА и УЕФА могут объединить сезоны из-за пандемии коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59638 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69497 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83069 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81522 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102923 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85015 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102531 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105818 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130891 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130308 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108996 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 106970 просмотра
Актуальное
ФИФА и УЕФА могут объединить сезоны из-за пандемии коронавируса

ФИФА и УЕФА могут объединить сезоны из-за пандемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13456 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. ФИФА и УЕФА могут объединить проведение кампаний 2019-20 и 2020-21 годов в один сезон, сообщает УНН со ссылкой на "Marca".

Несмотря на попытки составить планы и календари, пандемия коронавируса заставляет высших руководителей мирового футбола не отворачиваться от происходящего и размышлять над сценариями всех видов.

Один из сценариев состоит в том, что концовка сезона 2019-20 годов продолжится после проблем с вирусом, когда это станет возможно, а сезон 2020-21 начнется сразу за ним — в режиме нон-стоп.

Стоит отметить, что ФИФА создала три комитета для изучения графика, контрактов и трансферов, а также для оценки экономических последствий. Первый вывод, который вскоре будет передан федерациям и клубам, заключается в том, что последние не могут удерживать сотрудников, которые монополизируют 75 или 80 процентов бюджета заработной платы. Им придется переосмыслить ситуацию, так как некоторые клубы превысили лимит (об этом намекала “Барселона”), а другие сделают это в ближайшее время.

Как сообщал УНН, УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 и перенес финала нынешнего сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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