ФІБА назвала терміни проведення ЧС-2023

Змагання триватимуть з 25 серпня по 10 вересня. Матчі групового етапу чемпіонату світу відбудуться на майданчиках в Індонезії, Японії та Філіппін. Поєдинки фінальної стадії чемпіонату світу відбудуться в столиці Філіппін - Манілі.

Відзначається, що вперше фінальний турнір чемпіонату світу має відбутися в кількох країнах.

Додамо також, кваліфікація чемпіонату світу 2023 року триватиме 15 місяців, за які передбачено шість ігрових вікон. Відбіркова кампанія має стартувати в листопаді 2021 року. Перше вікно триватиме з 22 по 30 листопада 2021 року.