ФІБА назвала терміни проведення ЧС-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) назвала терміни проведення чемпіонату світу 2023 року, повідомляє УНН з посиланням на ФІБА та ФБУ.
Змагання триватимуть з 25 серпня по 10 вересня. Матчі групового етапу чемпіонату світу відбудуться на майданчиках в Індонезії, Японії та Філіппін. Поєдинки фінальної стадії чемпіонату світу відбудуться в столиці Філіппін - Манілі.
Відзначається, що вперше фінальний турнір чемпіонату світу має відбутися в кількох країнах.
Додамо також, кваліфікація чемпіонату світу 2023 року триватиме 15 місяців, за які передбачено шість ігрових вікон. Відбіркова кампанія має стартувати в листопаді 2021 року. Перше вікно триватиме з 22 по 30 листопада 2021 року.