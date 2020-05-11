ФИБА назвала сроки проведения ЧМ-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала сроки проведения чемпионата мира 2023 года, сообщает УНН со ссылкой на ФИБА и ФБУ.
Соревнования будут проходить с 25 августа по 10 сентября. Матчи группового этапа чемпионата мира состоятся на площадках в Индонезии, Японии и Филиппинах. Поединки финальной стадии чемпионата мира пройдут в столице Филиппин - Маниле.
Отмечается, что впервые финальный турнир чемпионата мира должен состояться в нескольких странах.
Добавим также, квалификация чемпионата мира 2023 года продлится 15 месяцев, за которые предусмотрено шесть игровых окон. Отборочная кампания должна стартовать в ноябре 2021 года. Первое окно продлится с 22 по 30 ноября 2021 года.