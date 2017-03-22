ФГВФО не взяв на баланс відчужені кредитні портфелі банку “Михайлівський”

ukru
27 березня, 18:53 • 86439 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 110716 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 119975 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 128312 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 180705 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 124030 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 111607 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134652 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121561 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123553 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7 м/с
85 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

27 березня, 19:57 • 19484 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 34116 перегляди
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

27 березня, 20:36 • 25483 перегляди
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 31197 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 23451 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 86404 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 132190 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 180686 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 202409 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 213479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 87495 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 117467 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 143416 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 133010 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 163504 перегляди
Актуальне
ФГВФО не взяв на баланс відчужені кредитні портфелі банку “Михайлівський”

ФГВФО не взяв на баланс відчужені кредитні портфелі банку “Михайлівський”

Київ • УНН

 • 7544 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Кредитні портфелі банку “Михайлівський”, відчужені на користь фінансової компанії “Плеяда”, не перебувають на балансі банку. Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізосіб у відповідь на інформаційний запит УНН.

За даними ФГВФО, на балансі знаходяться каса та накопичувальний рахунок в НБУ, кошти в інших банках, кредити, надані юридичним особам, кредити, надані фізичним особам, дебіторська заборгованість, основні засоби та інші необоротні активи, зокрема що знаходяться в зоні АТО.

Разом з тим, поза балансом банку перебуває кредитний портфель, відчужений на користь фінансової компанії “Плеяда” (яка в подальшому відступила його фінансовій компанії “Фагор”).

Як пояснили у фінансовій компанії “Фагор”, банк не може взяти його на баланс, оскільки цей кредитний портфель належить їм.

Разом з тим, підтвердили, що між ФГВФО та ФК “Плеядою” тривають судові суперечки щодо процедури передачі кредитного портфелю, проте вони жодним чином не впливають на взаємовідносини між “Фагором” та позичальниками банку “Михайлівський”.

“На сьогоднішній день сформувалася судова практика, за якою „Фагор“ визначено належним кредитором банку „Михайлівський“. Суди підтвердили, що ті позичальники, які сплатили і продовжують сплачувати свою заборгованість за реквізитами „Фагору“, виконують свої зобов’язання перед банком в належний спосіб. Тож ті позичальники банку „Михайлівський“, які сплатили заборгованість на користь ФГВФО, змушені тепер у судовому порядку повертати свої кошти”, — зазначили у “Фагорі”.

Як зауважили у фінкомпанії, переважна більшість позичальників банку “Михайлівський” відносно стабільно сплачують свою заборгованість на користь “Фагору”.

Як повідомляв УНН, кредитний портфель банку “Михайлівський” було продано фінансовій компанії “Плеяда”, яка в подальшому, разом з оригіналами усіх кредитних договорів, передала його фінансовій компанії “Фагор”.

ФГВФО двічі визнав договір факторингу (передачі кредитного портфелю) між банком “Михайлівський” та ФК “Плеядою” нікчемним. Після того, як ФГВФО програв усі адміністративні суди, які констатували, що наказ ФГВФО про встановлення нікчемності договору протиправний та підлягає скасуванню, ФГВФО прийняв нове рішення про нікчемність того самого договору (за додатковими обставинами). ФГВФО програв Окружний адмінсуд, проте апеляційний суд (рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017) несподівано скасував це рішення суду. Рішення апеляційного суду вже оскаржено до ВАСУ.

Експерти вважають, що рішення Київського апеляційного адміністративного суду не вистоїть у Вищому адміністративному суді, оскільки воно грубо порушило норми Конституції України та є сумнівним за своїм змістом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$276.69
Brent
$73.21
Bitcoin
$86,321.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,113.52
Ethereum
$1,935.82