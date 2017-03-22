ФГВФО не взяв на баланс відчужені кредитні портфелі банку “Михайлівський”

За даними ФГВФО, на балансі знаходяться каса та накопичувальний рахунок в НБУ, кошти в інших банках, кредити, надані юридичним особам, кредити, надані фізичним особам, дебіторська заборгованість, основні засоби та інші необоротні активи, зокрема що знаходяться в зоні АТО.

Разом з тим, поза балансом банку перебуває кредитний портфель, відчужений на користь фінансової компанії “Плеяда” (яка в подальшому відступила його фінансовій компанії “Фагор”).

Як пояснили у фінансовій компанії “Фагор”, банк не може взяти його на баланс, оскільки цей кредитний портфель належить їм.

Разом з тим, підтвердили, що між ФГВФО та ФК “Плеядою” тривають судові суперечки щодо процедури передачі кредитного портфелю, проте вони жодним чином не впливають на взаємовідносини між “Фагором” та позичальниками банку “Михайлівський”.

“На сьогоднішній день сформувалася судова практика, за якою „Фагор“ визначено належним кредитором банку „Михайлівський“. Суди підтвердили, що ті позичальники, які сплатили і продовжують сплачувати свою заборгованість за реквізитами „Фагору“, виконують свої зобов’язання перед банком в належний спосіб. Тож ті позичальники банку „Михайлівський“, які сплатили заборгованість на користь ФГВФО, змушені тепер у судовому порядку повертати свої кошти”, — зазначили у “Фагорі”.

Як зауважили у фінкомпанії, переважна більшість позичальників банку “Михайлівський” відносно стабільно сплачують свою заборгованість на користь “Фагору”.

Як повідомляв УНН, кредитний портфель банку “Михайлівський” було продано фінансовій компанії “Плеяда”, яка в подальшому, разом з оригіналами усіх кредитних договорів, передала його фінансовій компанії “Фагор”.

ФГВФО двічі визнав договір факторингу (передачі кредитного портфелю) між банком “Михайлівський” та ФК “Плеядою” нікчемним. Після того, як ФГВФО програв усі адміністративні суди, які констатували, що наказ ФГВФО про встановлення нікчемності договору протиправний та підлягає скасуванню, ФГВФО прийняв нове рішення про нікчемність того самого договору (за додатковими обставинами). ФГВФО програв Окружний адмінсуд, проте апеляційний суд (рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017) несподівано скасував це рішення суду. Рішення апеляційного суду вже оскаржено до ВАСУ.

Експерти вважають, що рішення Київського апеляційного адміністративного суду не вистоїть у Вищому адміністративному суді, оскільки воно грубо порушило норми Конституції України та є сумнівним за своїм змістом.