ФГВФЛ не взял на баланс отчужденные кредитные портфели банка "Михайловский"

По данным ФГВФЛ, на балансе находятся касса и накопительный счет в НБУ, средства в других банках, кредиты, предоставленные юридическим лицам, кредиты, предоставленные физическим лицам, дебиторская задолженность, основные средства и прочие внеоборотные активы, в том числе находящиеся в зоне АТО.

Вместе с тем, вне баланса банка находится кредитный портфель, отчужденный в пользу финансовой компании "Плеяда" (которая в дальнейшем уступила его финансовой компании "Фагор»).

Как пояснили в финансовой компании "Фагор", банк не может взять его на баланс, поскольку этот кредитный портфель принадлежит им.

Вместе с тем, подтвердили, что между ФГВФЛ и ФК "Плеяда" продолжаются судебные споры относительно процедуры передачи кредитного портфеля, однако они никак не влияют на взаимоотношения между "Фагор" и заемщиками банка "Михайловский".

"На сегодняшний день сформировалась судебная практика, согласно которой "Фагор" определен надлежащим кредитором банка "Михайловский". Суды подтвердили, что те заемщики, которые оплатили и продолжают платить свою задолженность по реквизитам "Фагор", выполняют свои обязательства перед банком надлежащим способом. Поэтому те заемщики банка "Михайловский", которые оплатили задолженность в пользу ФГВФЛ, вынуждены теперь в судебном порядке возвращать свои средства", - отметили в "Фагор".

Как отметили в финкомпании, подавляющее большинство заемщиков банка "Михайловский" относительно стабильно платят свою задолженность в пользу "Фагор".

Как сообщал УНН, кредитный портфель банка "Михайловский" был продан финансовой компании "Плеяда", которая в дальнейшем, вместе с оригиналами всех кредитных договоров, передала его финансовой компании "Фагор".

ФГВФЛ дважды признал договор факторинга (передачи кредитного портфеля) между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" недействительным. После того, как ФГВФЛ проиграл все административные суды, которые констатировали, что приказ ФГВФЛ об установлении недействительности договора противоправный и подлежит отмене, ФГВФЛ принял новое решение о недействительности того самого договора (по дополнительным обстоятельствам). ФГВФЛ проиграл Окружной админсуд, однако апелляционный суд (решение Киевского апелляционного административного суда от 22.02.2017 года) неожиданно отменил это решение суда. Решение апелляционного суда уже обжаловано в ВАСУ.

Эксперты считают, что решение Киевского апелляционного административного суда не выстоит в Высшем административном суде, поскольку оно грубо нарушило нормы Конституции Украины и является сомнительным по своему содержанию.