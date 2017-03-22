ФГВФЛ не взял на баланс отчужденные кредитные портфели банка "Михайловский"

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41854 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104979 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120391 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179488 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130951 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125342 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117697 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106536 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107565 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103920 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 88902 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

03:57 • 63899 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 75409 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 101633 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 93832 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 129085 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 164211 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 172463 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 168476 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 167547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 119039 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 128456 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 134613 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 134434 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 138769 просмотра
Актуальное
ФГВФЛ не взял на баланс отчужденные кредитные портфели банка "Михайловский"

ФГВФЛ не взял на баланс отчужденные кредитные портфели банка "Михайловский"

Киев  •  УНН

 • 7544 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Кредитные портфели банка "Михайловский", отчужденные в пользу финансовой компании «Плеяда», не находятся на балансе банка. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц в ответ на информационный запрос УНН.

По данным ФГВФЛ, на балансе находятся касса и накопительный счет в НБУ, средства в других банках, кредиты, предоставленные юридическим лицам, кредиты, предоставленные физическим лицам, дебиторская задолженность, основные средства и прочие внеоборотные активы, в том числе находящиеся в зоне АТО.

Вместе с тем, вне баланса банка находится кредитный портфель, отчужденный в пользу финансовой компании "Плеяда" (которая в дальнейшем уступила его финансовой компании "Фагор»).

Как пояснили в финансовой компании "Фагор", банк не может взять его на баланс, поскольку этот кредитный портфель принадлежит им.

Вместе с тем, подтвердили, что между ФГВФЛ и ФК "Плеяда" продолжаются судебные споры относительно процедуры передачи кредитного портфеля, однако они никак не влияют на взаимоотношения между "Фагор" и заемщиками банка "Михайловский".

"На сегодняшний день сформировалась судебная практика, согласно которой "Фагор" определен надлежащим кредитором банка "Михайловский". Суды подтвердили, что те заемщики, которые оплатили и продолжают платить свою задолженность по реквизитам "Фагор", выполняют свои обязательства перед банком надлежащим способом. Поэтому те заемщики банка "Михайловский", которые оплатили задолженность в пользу ФГВФЛ, вынуждены теперь в судебном порядке возвращать свои средства", - отметили в "Фагор".

Как отметили в финкомпании, подавляющее большинство заемщиков банка "Михайловский" относительно стабильно платят свою задолженность в пользу "Фагор".

Как сообщал УНН, кредитный портфель банка "Михайловский" был продан финансовой компании "Плеяда", которая в дальнейшем, вместе с оригиналами всех кредитных договоров, передала его финансовой компании "Фагор".

ФГВФЛ дважды признал договор факторинга (передачи кредитного портфеля) между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" недействительным. После того, как ФГВФЛ проиграл все административные суды, которые констатировали, что приказ ФГВФЛ об установлении недействительности договора противоправный и подлежит отмене, ФГВФЛ принял новое решение о недействительности того самого договора (по дополнительным обстоятельствам). ФГВФЛ проиграл Окружной админсуд, однако апелляционный суд (решение Киевского апелляционного административного суда от 22.02.2017 года) неожиданно отменил это решение суда. Решение апелляционного суда уже обжаловано в ВАСУ.

Эксперты считают, что решение Киевского апелляционного административного суда не выстоит в Высшем административном суде, поскольку оно грубо нарушило нормы Конституции Украины и является сомнительным по своему содержанию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы