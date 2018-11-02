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ФФУ отримала нагороду від УЄФА за проект соціальної відповідальності

ФФУ отримала нагороду від УЄФА за проект соціальної відповідальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Проект Федерації футболу України "Play away, play everywhere" отримав спеціальну відзнаку журі престижної премії УЄФА "Grow Awards 2018" за унікальний приклад реінтеграції внутрішньо переміщених дітей за допомогою футболу. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.

Нагородження переможців та презентація найвдаліших проектів розвитку національних асоціацій відбулися 31 жовтня у Ризі (Латвія).

Проекти обирали у п’яти категоріях: імідж, збільшення кількості гравців, залучення вболівальників, розвиток жіночого футболу, прибутковість. Окремо членами міжнародного експертного журі було відзначено декілька проектів, серед яких - проект соціальної відповідальності ФФУ "Play away, play everywhere".

"Фахівці відзначили українську роботу із внутрішньо переміщеними дітьми й надання їм можливості долучитися до гри по всій території України і таким чином знову відчути себе членами великої команди та учасниками футбольного свята", - розповіли у ФФУ.

"Цінну відзнаку для ФФУ директору "ФФУ Продакшн" Андрію Бондаренку вручив Зоран Лаковіч, керівник департаменту УЄФА зі співпраці з національними асоціаціями", - додали у Федерації.

Зазначається, що у межах проекту "Play away, play everywhere" ФФУ організувала для дітей низку турнірів, що пройшли у різних регіонах України.

"Заходи проводили попередньо підготовлені тренери, яких навчали не лише тонкощам футбольних тренувань, але й психологічним основам спілкування з дітлахами, що допомогло усім учасникам почуватися максимально комфортно. Внутрішньо переміщені діти також отримували нагоду виводити на поле гравців національної збірної України й українських топ-клубів перед найвідповідальнішими матчами та регулярно спілкуватися зі своїми кумирами під час спеціально організованих автограф-сесій", - розповіли у ФФУ.

У Федерації нагадали, що проект "Play away, play everywhere" був розроблений та реалізований ФФУ за підтримки Дитячого фонду УЄФА (UEFA Foundation for Children) протягом 2016-2017 років. Учасниками проекту стали майже 22 тис. дітей з усієї України, серед яких близько 8 тисяч - внутрішньо переміщені діти. До реалізації долучилися понад 3 тис. волонтерів, а також понад 100 тренерів, які пройшли спеціальне комплексне навчання.

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