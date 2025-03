ФФУ отримала нагороду від УЄФА за проект соціальної відповідальності

Нагородження переможців та презентація найвдаліших проектів розвитку національних асоціацій відбулися 31 жовтня у Ризі (Латвія).

Проекти обирали у п’яти категоріях: імідж, збільшення кількості гравців, залучення вболівальників, розвиток жіночого футболу, прибутковість. Окремо членами міжнародного експертного журі було відзначено декілька проектів, серед яких - проект соціальної відповідальності ФФУ "Play away, play everywhere".

"Фахівці відзначили українську роботу із внутрішньо переміщеними дітьми й надання їм можливості долучитися до гри по всій території України і таким чином знову відчути себе членами великої команди та учасниками футбольного свята", - розповіли у ФФУ.

"Цінну відзнаку для ФФУ директору "ФФУ Продакшн" Андрію Бондаренку вручив Зоран Лаковіч, керівник департаменту УЄФА зі співпраці з національними асоціаціями", - додали у Федерації.

Зазначається, що у межах проекту "Play away, play everywhere" ФФУ організувала для дітей низку турнірів, що пройшли у різних регіонах України.

"Заходи проводили попередньо підготовлені тренери, яких навчали не лише тонкощам футбольних тренувань, але й психологічним основам спілкування з дітлахами, що допомогло усім учасникам почуватися максимально комфортно. Внутрішньо переміщені діти також отримували нагоду виводити на поле гравців національної збірної України й українських топ-клубів перед найвідповідальнішими матчами та регулярно спілкуватися зі своїми кумирами під час спеціально організованих автограф-сесій", - розповіли у ФФУ.

У Федерації нагадали, що проект "Play away, play everywhere" був розроблений та реалізований ФФУ за підтримки Дитячого фонду УЄФА (UEFA Foundation for Children) протягом 2016-2017 років. Учасниками проекту стали майже 22 тис. дітей з усієї України, серед яких близько 8 тисяч - внутрішньо переміщені діти. До реалізації долучилися понад 3 тис. волонтерів, а також понад 100 тренерів, які пройшли спеціальне комплексне навчання.