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ФФУ получила награду от УЕФА за проект социальной ответственности

ФФУ получила награду от УЕФА за проект социальной ответственности

Киев  •  УНН

 • 11349 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Проект Федерации футбола Украины "Play away, play everywhere" получил специальную награду жюри престижной премии УЕФА "Grow Awards 2018" за уникальный пример реинтеграции внутренне перемещенных детей с помощью футбола. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Награждение победителей и презентация самых удачных проектов развития национальных ассоциаций состоялись 31 октября в Риге (Латвия).

Проекты выбирали в пяти категориях: имидж, увеличение количества игроков, привлечение болельщиков, развитие женского футбола, доходность. Отдельно членами международного экспертного жюри было отмечено несколько проектов, среди которых - проект социальной ответственности ФФУ "Play away, play everywhere".

"Специалисты отметили украинскую работу с внутренне перемещенными детьми и предоставление им возможности присоединиться к игре по всей территории Украины и таким образом вновь почувствовать себя членами большой команды и участниками футбольного праздника", - рассказали в ФФУ.

"Ценную награду для ФФУ директору "ФФУ Продакшн" Андрею Бондаренко вручил Зоран Лакович, руководитель департамента УЕФА по сотрудничеству с национальными ассоциациями", - добавили в Федерации.

Отмечается, что в рамках проекта "Play away, play everywhere" ФФУ организовала для детей ряд турниров, прошедших в разных регионах Украины.

"Мероприятия проводили предварительно подготовленные тренеры, которых обучали не только тонкостям футбольных тренировок, но и психологическим основам общения с детьми, что помогло всем участникам чувствовать себя максимально комфортно. Внутренне перемещенные дети также получали возможность выводить на поле игроков национальной сборной Украины и украинских топ-клубов перед самых ответственными матчами и регулярно общаться со своими кумирами во время специально организованных автограф-сессий", - рассказали в ФФУ.

В Федерации напомнили, что проект "Play away, play everywhere" был разработан и реализован ФФУ при поддержке Детского фонда УЕФА (UEFA Foundation for Children) в течение 2016-2017 годов. Участниками проекта стали почти 22 тыс. детей со всей Украины, среди которых около 8 тысяч - внутренне перемещенные дети. К реализации присоединились более 3 тыс. волонтеров, а также более 100 тренеров, прошедших специальное комплексное обучение.

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