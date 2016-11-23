ФДМУ перевиконав план з оренди держмайна у 1,5 раза

"Фондом державного майна станом на 18 листопада забезпечено надходження коштів до Держбюджету від оренди державного майна у сумі 927,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому, уточнили у ФДМУ, планові надходження повинні були скласти у цьому році 615 млн грн, а отже річний план з оренди держмайна перевиконаний на 150%.