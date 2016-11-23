ФГИУ перевыполнил план по аренде госимущества в 1,5 раза

"Фондом государственного имущества по состоянию на 18 ноября обеспечено поступление средств в Госбюджет от аренды государственного имущества в сумме 927,5 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом, уточнили в ФГИ, плановые поступления должны были составить в этом году 615 млн грн, а следовательно годовой план по аренде госимущества перевыполнен на 150%.