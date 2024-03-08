Фахівці Міноборони зібрали на Харківському напрямку 55 тонн металобрухту від залишків російської військової техніки
Київ • УНН
Фахівці Міноборони зібрали 55 тонн металобрухту із залишків російської військової техніки в Харківській області, який буде доставлений на базу в Полтавській області для подальшої переробки.
Фахівці Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міністерства оборони зібрали на Харківському напрямку 55 тонн металобрухту від залишків російської військової техніки. Металобрухт доставлять до бази на Полтавщині, повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.
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Фахівці Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони зібрали на Харківському напрямку 55 тонн конверсійного металобрухту (брухту військового походження). Залишки російських танків та бронемашин привезли до бази на Полтавщині для подальшого дослідження якості металу та відправки на перероблення
Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони Олег Коваль зазначив, що попри небезпечні умови, в яких доводиться працювати вибухотехнікам і військовим, є вже результати. За його словами, трофейну техніку, яку можна було поставити у стрій або використати як донора - забрали з полів одразу.
Нині на звільнених територіях залишилося те залізяччя, яке годиться для музеїв чи на утилізацію. Завдання Міноборони – оприбутковувати цю техніку у якості металобрухту з подальшою переробкою для реалізації її на внутрішньому ринку. Крім того, ми працюємо в правовому полі, щоб залучити можливості для виходу на зовнішній ринок, адже нині закон про металобрухт забороняє експортувати військовий брухт за кордон
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