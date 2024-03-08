Специалисты Минобороны собрали на Харьковском направлении 55 тонн металлолома от остатков российской военной техники
Киев • УНН
Специалисты Минобороны собрали 55 тонн металлолома из остатков российской военной техники в Харьковской области, который будет доставлен на базу в Полтавской области для дальнейшей переработки.
Специалисты Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Министерства обороны собрали на Харьковском направлении 55 тонн металлолома от остатков российской военной техники. Металлолом доставят на базу на Полтавщине, сообщает Министерство обороны, передает УНН.
Детали
Специалисты Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Минобороны собрали на Харьковском направлении 55 тонн конверсионного металлолома (лома военного происхождения). Остатки российских танков и бронемашин привезли на базу на Полтавщине для дальнейшего исследования качества металла и отправки на переработку
Начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Минобороны Олег Коваль отметил, что несмотря на опасные условия, в которых приходится работать взрывотехникам и военным, есть уже результаты. По его словам, трофейную технику, которую можно было поставить в строй или использовать как донора - забрали с полей сразу.
Сейчас на освобожденных территориях осталось то железо, которое годится для музеев или на утилизацию. Задача Минобороны - оприходовать эту технику в качестве металлолома с последующей переработкой для реализации ее на внутреннем рынке. Кроме того, мы работаем в правовом поле, чтобы привлечь возможности для выхода на внешний рынок, ведь сейчас закон о металлоломе запрещает экспортировать военный лом за границу
Напомним
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