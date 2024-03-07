На окупованій Донеччині росіяни ріжуть водогони на металолом - Центр нацспротиву
Київ • УНН
росіяни в окупованій Донецькій області руйнують системи водопостачання та ріжуть труби на металолом через неспроможність забезпечити належне водопостачання, що призводить до подальшого руйнування української інфраструктури.
На окупованій Донеччині росіяни не можуть забезпечити повноцінну роботу водогонів, тож знищують комунальні мережі, як металобрухт. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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На тимчасово окупованих територіях комунальники за вказівкою РОА ріже комунальні труби для здачі на лом
Зазначається, що більшість водопроводів Донеччини не використовується через нездатність рф забезпечити місцевих мешканців подачею води.
Відтак росіяни ріжуть труби на лом для особистого збагачення.
Навіть після припинення військових дій ворог продовжує руйнувати українську інфраструктуру, адже саме це і є мета "спеціальної операції".
Нагадаємо
Через контроль над цінами, запроваджений окупаційною російською адміністрацією, у магазинах Луганської області виник дефіцит продуктів харчування, оскільки власники магазинів обмежують поставки та зарплати, щоб компенсувати фінансові втрати.
На окупованих територіях росіяни намагаються стимулювати видобуток корисних копалин26.02.24, 10:19 • 32313 переглядiв