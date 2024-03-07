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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 12:43  •  13769 просмотра

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россияне в оккупированной Донецкой области разрушают системы водоснабжения и режут трубы на металлолом из-за неспособности обеспечить надлежащее водоснабжение, что приводит к дальнейшему разрушению украинской инфраструктуры.

На оккупированной Донетчине россияне не могут обеспечить полноценную работу водопроводов, поэтому уничтожают коммунальные сети, как металлолом. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали 

На временно оккупированных территориях коммунальщики по указанию РОА режут коммунальные трубы для сдачи на лом

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что большинство водопроводов Донетчины не используется из-за неспособности рф обеспечить местных жителей подачей воды.

Поэтому россияне режут трубы на лом для личного обогащения.

Даже после прекращения военных действий враг продолжает разрушать украинскую инфраструктуру, ведь именно это и есть цель "специальной операции".

- подчеркивают в Центре национального сопротивления.

Напомним

Из-за контроля над ценами, введенного оккупационной российской администрацией, в магазинах Луганской области возник дефицит продуктов питания, поскольку владельцы магазинов ограничивают поставки и зарплаты, чтобы компенсировать финансовые потери.

На оккупированных территориях россияне пытаются стимулировать добычу полезных ископаемых26 февраля 2024, 08:19 • 29735 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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